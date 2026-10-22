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Главная Новости дня Новый рекорд: ВСУ уничтожили 2250 оккупантов за сутки

Новый рекорд: ВСУ уничтожили 2250 оккупантов за сутки

Ua ru
22 октября 2026 09:29
Потери России в войне с Украиной: Генштаб сообщил о рекордных 2250 оккупантов за сутки 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"
Украинские военные. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2250 российских оккупантов. Воины установили абсолютный рекорд суточных потерь вражеского личного состава с начала полномасштабного вторжения. Общие потери захватчиков уже превысили 1,57 миллиона человек, причем динамика ликвидации захватчиков постоянно растет.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Потери России на фронте

"Украинцы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить каждую жизнь своих военных и гражданских. В РФ же солдат — просто ресурс, которого не жалеют и просто отправляют на уничтожение", — говорится в сообщении.

Генштаб обнародовал пять крупнейших суточных потерь оккупантов в личном составе:

  • 21.10.2026 — 2250 человек;
  • 19.12.2024 — 2200 человек;
  • 18.10.2026 — 2100 человек;
  • 27.09.2026 — 2090 человек;
  • 28.11.2024 — 2030 человек.

Три из пяти наибольших показателей были зафиксированы в сентябре и октябре 2026 года. Предыдущий максимум оставался непревзойденным почти два года.

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По данным с начала 2026 года, потери российской армии в личном составе составляют примерно 363 820 военнослужащих. Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 1 572 790 военнослужащих.

"Потери противника растут из месяца в месяц. В феврале 2026 года они составляли 26 090 человек, а в сентябре достигли 46 230 человек. Сентябрь стал рекордным месяцем с начала года. За неполные три недели октября потери оккупантов уже достигли почти 37 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала осени украинские военные вернули под контроль больше территорий, чем российской армии удалось захватить за этот период.

А пресс-секретарь Третьего армейского корпуса ВСУ Александр Бородин намекнул на возможное продолжение серии военных операций после успеха операции "Вивальди", в ходе которой украинские защитники освободили 16 населенных пунктов и 277 квадратных километров территории.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия потери оккупантов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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