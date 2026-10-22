Українські військові. Фото: 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Упродовж минулої доби Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів. Воїни встановили абсолютний рекорд добових втрат ворожого особового складу від початку повномасштабного вторгнення. Загальні втрати загарбників уже перевищили 1,57 мільйона осіб, причому динаміка ліквідації загарбників постійно зростає.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Втрати Росії на фронті

"Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. В РФ же солдат — просто ресурс, який не жаліють і просто пускають на знищення", — йдеться у повідомленні.

Генштаб оприлюднив пʼять найбільших добових втрат окупантів в особовому складі:

21.10.2026 — 2250 осіб;

19.12.2024 — 2200 осіб;

18.10.2026 — 2100 осіб;

27.09.2026 — 2090 осіб;

28.11.2024 — 2030 осіб.

Три з п’яти найбільших показників зафіксували у вересні та жовтні 2026 року. Попередній максимум залишався неперевершеним майже два роки.

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За даними від початку 2026 року, втрати російської армії в особовому складі становлять приблизно 363 820 військових. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 1 572 790 військовослужбовців.

"Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку осені українські військові повернули під контроль більше територій, ніж російській армії вдалося захопити за цей період.

А речник Третього армійського корпусу ЗСУ Олександр Бородін натякнув на можливе продовження серії військових операцій після успіху "Вівальді", під час якої українські захисники звільнили 16 населених пунктів і 277 квадратних кілометрів території.