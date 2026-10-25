Боєць керує наземним роботизованим комплексом. Фото: facebook.com/22ombr

Боєць 91-го батальйону вирушив на наземному роботі за пошкодженим комплексом, який не міг самостійно повернутися з бойового завдання. Військовий завантажив його на платформу робота-евакуатора, після чого вони разом повернулися з небезпечної ділянки.

Про це розповіли у 91-му батальйоні в соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як відбувалася евакуація

Один із наземних роботів батальйону зазнав пошкоджень під час виконання бойового завдання. Щоб забрати техніку з небезпечної ділянки, військові організували евакуацію за допомогою великого роботизованого комплексу.

Ним дистанційно керував оператор із позивним Ас, а на самій платформі перебував боєць Дмитро з позивним Абхаз. Діставшись до пошкодженої машини, він установив заїзні апарелі та завантажив робота на платформу.

За словами представників 91-го батальйону, працювати довелося на відкритій місцевості під загрозою ворожих ударів, тому операцію ретельно спланували та передбачили заходи безпеки на кожному етапі.

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Евакуацію забезпечувала ціла команда. Працювали засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, а повітряне прикриття здійснювали дрони-перехоплювачі.

На командному пункті підтримували стабільний відеозв’язок із Дмитром і координували його дії. Після завантаження пошкодженого робота оператор Ас дистанційно керував платформою, яка везла і бійця, і евакуйовану техніку.

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