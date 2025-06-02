Зеленский назвал цель операции Паутина - что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия должна осознать цену своих потерь — именно это может заставить ее обратиться к дипломатическим путям. Операции вроде "Паутины" должны стать стимулом для путинского режима начать переговоры..

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Вильнюсском саммите Бухарестской девятки и Нордических стран в Вильнюсе в понедельник, 2 июня.

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"Это особый момент. С одной стороны, Россия начала ее летнее наступление, но, с другой — она вынуждена участвовать в дипломатии. И это одновременно как вызов, так и реальная возможность для всех нас. Это шанс попытаться закончить эту войну", — заявил он.

Как отметил Зеленский, ключевым приоритетом для Украины остается укрепление обороноспособности. Он выразил благодарность за оказанную военную помощь, а также за инвестиции в производство вооружения как внутри страны, так и в государствах-партнерах.

По убеждению украинского лидера, Европа и США имеют лучшее оружие, чем Россия.

"У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция "Паутина" вчера это доказала. Россия должна осознать, что это значит — нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии", — подчеркнул он.

Он отметил необходимость укрепления Украины сейчас, чтобы остановить войну и не допустить ее дальнейшего распространения.

"Именно поэтому производство оружия имеет значение", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина способна покрыть до 40% потребности в оружии благодаря собственному производству, но на это нужно стабильное финансирование.

"Наша операция показывает, насколько большое влияние могут иметь инвестиции, особенно в производство дронов", — резюмировал президент.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк сообщил новые детали операции "Паутина" и рассказал о результатах.

Кроме того, появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.