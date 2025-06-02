Зеленський назвав мету операції Павутина - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія має усвідомити ціну своїх втрат — саме це може змусити її звернутися до дипломатичних шляхів. Операції на кшталт "Павутини" повинні стати стимулом для путінського режиму почати перемовини.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Вільнюському саміті Бухарестської дев’ятки і Нордичних країн у Вільнюсі в понеділок, 2 червня.

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"Це особливий момент. З одного боку, Росія розпочала її літній наступ, але, з іншого — вона змушена брати участь у дипломатії. І це одночасно як виклик, так і реальна можливість для усіх нас. Це шанс спробувати закінчити цю війну", — заявив він.

Як зазначив Зеленський, ключовим пріоритетом для України залишається зміцнення обороноздатності. Він висловив вдячність за надану військову допомогу, а також за інвестиції у виробництво озброєння як всередині країни, так і в державах-партнерах.

На переконання українського лідера, Європа і США мають кращу зброю, ніж Росія.

"У нас також є більш сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна усвідомити, що це значить нести втрати. Це те, що підштовхне її до дипломатії", — підкреслив він.

Він наголосив на необхідності зміцнення України зараз, щоб зупинити війну та не допустити її подальшого розповсюдження.

"Саме тому виробництво зброї має значення", — підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна здатна покрити до 40% потреби у зброї завдяки власному виробництву, але на це потрібне стабільне фінансування.

"Наша операція показує, наскільки великий вплив можуть мати інвестиції, особливо у виробництво дронів", — резюмував президент.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк повідомив нові деталі операції "Павутина" та розповів про результати.

Крім того, зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.