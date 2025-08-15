Видео
ООН дала предупреждение России за насилие во время войны — детали

ООН дала предупреждение России за насилие во время войны — детали

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 08:26
России пригрозили внесением в список стран, совершающих насилие во время войны
Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Россия получила предупреждение о возможном внесении в список стран и структур, совершающих насилие во время вооруженных конфликтов. Эта информация есть в ежегодном докладе генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Об этом говорится в докладе генсека ООН о сексуальном насилии, связанном с конфликтами.

Читайте также:

Предупреждение России

"Я глубоко обеспокоен достоверной информацией о нарушениях со стороны российских вооруженных и силовых структур и связанных с ними вооруженных групп, прежде всего против украинских военнопленных, в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания в Украине и Российской Федерации", — заявил Гутерреш.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что создали перечень сторон, которым сообщено о возможном включении в следующий доклад из-за постоянного отказа в доступе наблюдателям ООН, что затрудняло проверку сексуального насилия. Известно, что в него включены РФ и Израиль.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что отчет Гутерреша подтверждает, что Россия использует насилие в условиях конфликта как метод ведения войны на ВОТ и в местах заключения.

По его словам, масштабы и жестокость преступлений шокируют.

"Россия должна быть включена в список стран, которые систематически нарушают права человека, и подвергнута усиленным санкциям. Мир должен действовать сообща, чтобы остановить агрессивную войну России и обеспечить справедливость для жертв", — добавил Сибига.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, Сибига сообщил, что более 90% украинских военнопленных, которых освободили из российской неволи, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Ранее СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, которое зафиксировало расстрел жителя Бучи российскими оккупантами.

война ООН Андрей Сибига Антониу Гутерриш Россия насилие
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
