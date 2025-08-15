Росії пригрозили внесенням до списку країн, що чинять насильство під час війни

Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Росія отримала попередження про можливе внесення до списку країн та структур, що чинять насильство під час збройних конфліктів. Ця інформація є у щорічній доповіді генсека Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреша.

Про це йдеться в доповіді генсека ООН про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктами.

Попередження Росії

"Я глибоко занепокоєний достовірною інформацією про порушення з боку російських збройних та силових структур і повʼязаних із ними збройних груп, насамперед проти українських військовополонених, у 50 офіційних та 22 неофіційних місцях утримання в Україні та Російській Федерації", — заявив Гутерреш.

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що створений перелік сторін, яким повідомлено про можливе включення до наступної доповіді через постійну відмову в доступі спостерігачам ООН, що ускладнювало перевірку сексуального насильства. Відомо, що до нього включені РФ та Ізраїль.

Реакція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що звіт Гутерреша підтверджує, що Росія використовує насильство в умовах конфлікту як метод ведення війни на ТОТ та в місцях увʼязнення.

За його словами, масштаби та жорстокість злочинів шокують.

"Росія має бути включена до списку країн, які систематично порушують права людини, та піддана посиленим санкціям. Світ має діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну Росії та забезпечити справедливість для жертв", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сибіга повідомив, що понад 90% українських військовополонених, яких звільнили з російської неволі, зазнавали тортур та жорстокого поводження.

Раніше ЗМІ опублікували відео з камер спостереження, яке зафіксувало розстріл мешканця Бучі російськими окупантами.