Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ООН дала попередження Росії за насильство під час війни — деталі

ООН дала попередження Росії за насильство під час війни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:26
Росії пригрозили внесенням до списку країн, що чинять насильство під час війни
Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Росія отримала попередження про можливе внесення до списку країн та структур, що чинять насильство під час збройних конфліктів. Ця інформація є у щорічній доповіді генсека Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреша.

Про це йдеться в доповіді генсека ООН про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктами.

Реклама
Читайте також:

Попередження Росії

"Я глибоко занепокоєний достовірною інформацією про порушення з боку російських збройних та силових структур і повʼязаних із ними збройних груп, насамперед проти українських військовополонених, у 50 офіційних та 22 неофіційних місцях утримання в Україні та Російській Федерації", — заявив Гутерреш.

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що створений перелік сторін, яким повідомлено про можливе включення до наступної доповіді через постійну відмову в доступі спостерігачам ООН, що ускладнювало перевірку сексуального насильства. Відомо, що до нього включені РФ та Ізраїль.

Реакція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що звіт Гутерреша підтверджує, що Росія використовує насильство в умовах конфлікту як метод ведення війни на ТОТ та в місцях увʼязнення.

За його словами, масштаби та жорстокість злочинів шокують.

"Росія має бути включена до списку країн, які систематично порушують права людини, та піддана посиленим санкціям. Світ має діяти спільно, щоб зупинити агресивну війну Росії та забезпечити справедливість для жертв", — додав Сибіга.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сибіга повідомив, що понад 90% українських військовополонених, яких звільнили з російської неволі, зазнавали тортур та жорстокого поводження.

Раніше ЗМІ опублікували відео з камер спостереження, яке зафіксувало розстріл мешканця Бучі російськими окупантами.

війна ООН Андрій Сибіга Антоніу Гутерреш Росія насильство
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації