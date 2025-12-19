Штрафы за нарушение закона о языке могут повысить - что известно

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская. Фото: Главком

Языковой омбудсмен Елена Ивановская инициировала обращение в Кабинет министров с предложением пересмотреть штрафы за нарушение законодательства о государственном языке. Она предлагает их увеличить.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Штрафы по языку в Украине

По словам Ивановской, действующие санкции потеряли эффективность и фактически превратились в формальность. Она отметила, что нынешние штрафы воспринимаются как "незначительный налог" за игнорирование языковых требований, не выполняют превентивной функции и не сдерживают нарушителей.

Омбудсмен обратила внимание на рост количества обращений граждан о нарушениях языкового законодательства в последние годы. Чаще всего такие жалобы касаются сферы обслуживания, рекламы, интернет-ресурсов и публичной информации. В то же время низкий уровень ответственности, по ее словам, нивелирует идею государственного контроля и формирует ощущение безнаказанности.

Ивановская подчеркнула, что символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно нарушая закон. Именно поэтому они не стимулируют добровольное соблюдение языковых норм.

По ее убеждению, усиление административной ответственности является необходимым условием для реальной действенности языкового законодательства, утверждения уважения к государственному языку как конституционной ценности и важного элемента национальной безопасности Украины.

Напомним, что ранее Елена Ивановская назвала опасной тенденцией тот факт, что в Украине после нескольких лет полномасштабной войны часть общества снова возвращается к русскому языку.

А до этого она заявила, что в Украине не будут вводить языковых патрулей. На это есть несколько причин, и одна из них — деньги нужны на финансирование обороноспособности страны.