Штрафи за порушення закону про мову можуть підвищити — що відомо

Мовна омбудсменка Олена Івановська ініціювала звернення до Кабінету міністрів із пропозицією переглянути штрафи за порушення законодавства про державну мову. Вона пропонує їх збільшити.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Штрафи щодо мови в Україні

За словами Івановської, чинні санкції втратили ефективність і фактично перетворилися на формальність. Вона зазначила, що нинішні штрафи сприймаються як "незначний податок" за ігнорування мовних вимог, не виконують превентивної функції та не стримують порушників.

Омбудсменка звернула увагу на зростання кількості звернень громадян щодо порушень мовного законодавства протягом останніх років. Найчастіше такі скарги стосуються сфери обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів і публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності, за її словами, нівелює ідею державного контролю та формує відчуття безкарності.

Івановська наголосила, що символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно порушуючи закон. Саме тому вони не стимулюють добровільне дотримання мовних норм.

На її переконання, посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою для реальної дієвості мовного законодавства, утвердження поваги до державної мови як конституційної цінності та важливого елемента національної безпеки України.

Нагадаємо, що раніше Олена Івановська назвала небезпечною тенденцією той факт, що в Україні після кількох років повномасштабної війни частина суспільства знову повертається до російської мови.

А до цього вона заявила, що в Україні не будуть запроваджувати мовних патрулів. На це є кілька причин, і одна з них — гроші потрібні на фінансування обороноздатності країни.