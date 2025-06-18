Олесь Довгий слагает депутатский мандат - что известно

Олесь Довгий. Фото: Facebook Олеся Довгого

Народный депутат-мажоритарщик Олесь Довгий подал заявление о сложении депутатских полномочий. Политик выразил веру в Украину и поблагодарил свою семью, друзей и команду за поддержку.

Об этом он сообщил в Facebook в среду, 18 июня.

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Почему Довгий складывает мандат

Олесь Довгий официально объявил о своем уходе из политики. Он написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.

В своем обращении Довгий подчеркнул, что не намерен баллотироваться на должности в органах государственной власти или местного самоуправления. В то же время он заверил, что планирует и в дальнейшем поддерживать Вооруженные Силы Украины, а также социальные и культурные проекты.

Он также отметил важность здравого смысла и порядочности в своей жизни и работе.

"До следующих новостей", — подытожил Олесь Довгий в своей заметке.

Олесь Довгий — секретарь Киевского городского совета (2006-2011), внефракционный депутат Киевского городского совета (с 2006 года). Внефракционный депутат Верховной рады VIII и IX созывов, член депутатской группы "Воля народа".

Напомним, что народная избранница Нелли Яковлева заявила, что Верховная Рада Украины не выполняет гендерную квоту в 40%, которая предусмотрена законодательством. Поэтому женщины отказались от своих должностей, а их места заняли мужчины.

А народный депутат Анатолий Бурмич пожаловался на низкую зарплату.