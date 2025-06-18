Олесь Довгий складає депутатський мандат — що відомо

Олесь Довгий. Фото: Facebook Олеся Довгого

Народний депутат-мажоритарник Олесь Довгий подав заяву про складання депутатських повноважень. Політик висловив віру в Україну та подякував своїй родині, друзям і команді за підтримку.

Про це він повідомив у Facebook у середу, 18 червня.

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Олесь Довгий офіційно оголосив про свій вихід з політики. Він написав заяву про припинення повноважень народного депутата.

У своєму зверненні Довгий підкреслив, що не має наміру балотуватися на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Водночас він запевнив, що планує й надалі підтримувати Збройні Сили України, а також соціальні та культурні проєкти.

Він також наголосив на важливості здорового глузду та порядності у своєму житті та роботі.

"До наступних новин", — підсумував Олесь Довгий у своєму дописі.

Олесь Довгий — секретар Київської міської ради (2006-2011), позафракційний депутат Київської міської ради (з 2006 року). Позафракційний депутат Верховної ради VIII та IX скл., член депутатської групи "Воля народу".

Нагадаємо, що народна обраниця Неллі Яковлєва заявила, що Верховна Рада України не виконує гендерну квоту у 40%, яка передбачена законодавством. Тому жінки відмовились від своїх посад, а їхні місця посіли чоловіки.

А народний депутат Анатолій Бурміч поскаржився на низьку зарплатню.