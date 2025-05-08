Верховна рада не виконує гендерну квоту у 40% — чому

Народна депутатка України Неллі Яковлєва. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України не виконує гендерну квоту у 40%, яка передбачена законодавством. Після минулих виборів жінки відмовились від своїх посад, а їхні місця посіли чоловіки.

Про це народна обраниця Неллі Яковлєва розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Народна депутатка Неллі Яковлєва заявила, що нині у парламенті гендерна квота виконується приблизно на 20%. Це зумовлено загальним скороченням обранців через різноманітні причини — виїзд з країни, кримінальні справи, відмова від мандату протягом років великої війни. Однак, у підвалинах проблеми лежить ситуація, яка виникла ще на виборах.

"Коли були перші вибори, коли була застосована гендерна квота, багато виборчих штабів просто шукали кандидаток або у школах, або лікарнях. Ми розуміємо, що до виборчого списку включають або лікарів, або вчителів. Питання полягає в чому? Жінок включають, вони виконують свою публічну місію. Або ми говоримо про жінок, які мають певну підтримку в територіальних громадах, характеризуються позитивним своїм іміджем. І потім вони пишуть відмову від мандата і заходять відповідно чоловіки, які можливо не з такою чистою репутацією і були у нижній частині списку", — зазначила Яковлєва.

Нині парламент працює над проєктом, який би унеможливив подібні інциденти на майбутніх виборах.

"Зараз у нас є законодавча ініціатива, яка передбачає посилення гендерної квоти. Відповідно ми хочемо зробити так, що, якщо зі списку вибуває жінка, вона пише відмову від мандату, то наступна заходить теж жінка. Таким чином ми витримаємо ці 40%, щоб гендерна квота була дійсно забезпечена, а не просто існувала у нас в законодавстві", — додала народна обраниця.

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