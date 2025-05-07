ЗАЭС под угрозой блэкаута — оккупанты снова обстреляли станцию

Запорожская атомная электростанция. Фото: росСМИ

Российские захватчики снова атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате обстрела она потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 7 мая.

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"В результате вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что станция сейчас получает электричество только по одной линии электропередачи.

Поставка внешней электроэнергии, которая критически важна для безопасной работы станции, снова оказалась под угрозой. В случае полного обесточивания на ЗАЭС может возникнуть новый блэкаут, что серьезно угрожает радиационной безопасности.

"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции — это залог безопасного ее функционирования", — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что без привлечения Украины полноценная работа ЗАЭС невозможна.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после завершения боевых действий Запорожскую АЭС можно будет постепенно возвращать к работе.