ЗАЕС під загрозою блекауту — окупанти знову обстріляли станцію

Запорізька атомна електростанція. Фото: росЗМІ

Російські загарбники знову атакували Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок обстрілу вона втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у середу, 7 травня.

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ЗАЕС під загрозою блекауту

"Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що станція наразі отримує електрику лише однією лінією електропередачі.

Постачання зовнішньої електроенергії, яка критично важлива для безпечної роботи станції, знову опинилася під загрозою. У разі повного знеструмлення на ЗАЕС може виникнути новий блекаут, що серйозно загрожує радіаційній безпеці.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції — це запорука безпечного її функціонування", — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголосив, що без залучення України повноцінна робота ЗАЕС неможлива.

Раніше глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після завершення бойових дій Запорізьку АЕС можна буде поступово повертати до роботи.