Обстрелы Украины 9 сентября — сколько целей уничтожила ПВО

Установка ППО. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В ночь на 9 сентября Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по территории Украины. В общем враг запустил 84 ударных дрона различных типов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

РФ атаковала "Шахедами" и "Герберами"

Как сообщили в Силах обороны, дроны запускали с нескольких направлений в России — Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Большинство из БпЛА были типа "Шахед" а также враг применил "Герберу" и другие модификации.

Авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем отражали воздушное нападение.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или "подавила" 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Количество уничтоженных ПВО целей. Фото: Фото: facebook.com/kpszsu

Вместе с тем зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников в 10 различных локациях. Информация о последствиях уточняется.

Отметим, что по статистике, Россия увеличила количество ударов по Украине в пять раз с начала года. Большинство атак оккупанты осуществляют с помощью дронов.

А также стало известно, что армия РФ нанесла удар по Кабмину не "Шахедом".