Обстрелы Украины 9 сентября — сколько целей уничтожила ПВО

Оккупанты ударили БпЛА по Украине — сколько целей уничтожено
В ночь на 9 сентября Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по территории Украины. В общем враг запустил 84 ударных дрона различных типов.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
РФ атаковала "Шахедами" и "Герберами"
Как сообщили в Силах обороны, дроны запускали с нескольких направлений в России — Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Большинство из БпЛА были типа "Шахед" а также враг применил "Герберу" и другие модификации.
Авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем отражали воздушное нападение.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или "подавила" 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Вместе с тем зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников в 10 различных локациях. Информация о последствиях уточняется.
Отметим, что по статистике, Россия увеличила количество ударов по Украине в пять раз с начала года. Большинство атак оккупанты осуществляют с помощью дронов.
А также стало известно, что армия РФ нанесла удар по Кабмину не "Шахедом".
