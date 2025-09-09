Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты ударили БпЛА по Украине — сколько целей уничтожено

Оккупанты ударили БпЛА по Украине — сколько целей уничтожено

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 09:29
Обстрелы Украины 9 сентября — сколько целей уничтожила ПВО
Установка ППО. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В ночь на 9 сентября Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по территории Украины. В общем враг запустил 84 ударных дрона различных типов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

РФ атаковала "Шахедами" и "Герберами"

Как сообщили в Силах обороны, дроны запускали с нескольких направлений в России — Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Большинство из БпЛА были типа "Шахед" а также враг применил "Герберу" и другие модификации.

Авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем отражали воздушное нападение.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или "подавила" 60 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Обстріл 9 вересня - скільки цілей знищено
Количество уничтоженных ПВО целей. Фото: Фото: facebook.com/kpszsu

Вместе с тем зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников в 10 различных локациях. Информация о последствиях уточняется.

Отметим, что по статистике, Россия увеличила количество ударов по Украине в пять раз с начала года. Большинство атак оккупанты осуществляют с помощью дронов.

А также стало известно, что армия РФ нанесла удар по Кабмину не "Шахедом".

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации