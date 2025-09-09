Обстріл України 9 вересня — скільки цілей знищила ППО

Окупанти завдали ударів БпЛА по Україні — скільки цілей знищено
У ніч на 9 вересня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом ворог запустив 84 ударні дрони різних типів.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
РФ атакувала "Шахедами" та "Герберами"
Як повідомили в Силах оборони, дрони запускали з декількох напрямків у Росії — Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Більшість із БпЛА були типу "Шахед" а також ворог застосував "Герберу" та інші модифікації.
Авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем відбивали повітряний напад.
За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або "подавила" 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Разом із тим зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників у 10 різних локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Зазначимо, що за статистикою Росія збільшила кількість ударів по Україні вп'ятеро від початку року. Більшість атак окупанти здійснюють за допомогою дронів.
А також стало відомо, що армія РФ завдала удару по Кабміну не "Шахедом".
