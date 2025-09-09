Відео
Окупанти завдали ударів БпЛА по Україні — скільки цілей знищено

Окупанти завдали ударів БпЛА по Україні — скільки цілей знищено

Дата публікації: 9 вересня 2025 09:29
Обстріл України 9 вересня — скільки цілей знищила ППО
Установка ППО. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

У ніч на 9 вересня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом ворог запустив 84 ударні дрони різних типів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

РФ атакувала "Шахедами" та "Герберами"

Як повідомили в Силах оборони, дрони запускали з декількох напрямків у Росії — Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Більшість із БпЛА були типу "Шахед" а також ворог застосував "Герберу" та інші модифікації.

Авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем відбивали повітряний напад.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або "подавила" 60 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Обстріл 9 вересня - скільки цілей знищено
Кількість знищених ППО цілей. Фото: Фото: facebook.com/kpszsu 

Разом із тим зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників у 10 різних локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Зазначимо, що за статистикою Росія збільшила кількість ударів по Україні вп'ятеро від початку року. Більшість атак окупанти здійснюють за допомогою дронів.

А також стало відомо, що армія РФ завдала удару по Кабміну не "Шахедом".

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
