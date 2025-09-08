Кабмін атакували ракетою "Искандер", а не "Шахедом" — що відомо

Влучання ракети по Кабміну. Фото: ДСНС Києва/Telegram

Масштабна нічна атака Росії на Київ отримала несподіване підтвердження: у будівлю Кабміну влучив не дрон типу "Шахед", а крилата ракета комплексу "Искандер". Її бойова частина не здетонувала, що врятувало столицю від катастрофічних наслідків.

Про це повідомив Defense Express.

Що відомо про атаку на Кабмін

Під час комбінованої атаки у ніч на 7 вересня Росія випустила по Україні 9 крилатих ракет "Искандер", з яких чотири було збито силами ППО. Одна з них, ракета 9М727, влучила у будівлю Кабінету міністрів, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Її паливні баки загорілися, але бойова частина не вибухнула. Аналіз уламків довів, що йдеться про 9М727 — модифікацію ракети 3М-14 "Калибр", адаптовану для наземного пуску.

За даними Командування Повітряних сил, під час атаки РФ також застосувала 810 дронів, з яких 747 було знищено, а також 4 балістичні ракети, які не вдалося перехопити. 9М727 активно використовується окупантами для ударів по українських містах, серед найвідоміших випадків — обстріл драмтеатру в Чернігові у 2023 році.

Експерти зазначають, що у разі вибуху бойової частини вагою 450 кг наслідки удару могли б бути катастрофічними для урядового кварталу. У ракеті, як і в інших зразках російської зброї, виявлені західні мікроелектронні компоненти цивільного виробництва, що виробляються у Китаї.

Унаслідок падіння уламків дронів у будівлі Кабінету Міністрів виникла масштабна пожежа. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram повідомила, що займання охопило дах та верхні поверхи адмінбудівлі.

Будівля уряду зазнала пошкоджень через атаку РФ, рятувальники оперативно працюють на місці інциденту. Юлія Свириденко наголосила, що всі відповідні служби вже задіяні для ліквідації наслідків.