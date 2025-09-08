Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кабмін атакували не "Шахедом" — яка зброя застосована

Кабмін атакували не "Шахедом" — яка зброя застосована

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:55
Кабмін атакували ракетою "Искандер", а не "Шахедом" — що відомо
Влучання ракети по Кабміну. Фото: ДСНС Києва/Telegram

Масштабна нічна атака Росії на Київ отримала несподіване підтвердження: у будівлю Кабміну влучив не дрон типу "Шахед", а крилата ракета комплексу "Искандер". Її бойова частина не здетонувала, що врятувало столицю від катастрофічних наслідків.

Про це повідомив Defense Express.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про атаку на Кабмін

Під час комбінованої атаки у ніч на 7 вересня Росія випустила по Україні 9 крилатих ракет "Искандер", з яких чотири було збито силами ППО. Одна з них, ракета 9М727, влучила у будівлю Кабінету міністрів, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Її паливні баки загорілися, але бойова частина не вибухнула. Аналіз уламків довів, що йдеться про 9М727 — модифікацію ракети 3М-14 "Калибр", адаптовану для наземного пуску.

За даними Командування Повітряних сил, під час атаки РФ також застосувала 810 дронів, з яких 747 було знищено, а також 4 балістичні ракети, які не вдалося перехопити. 9М727 активно використовується окупантами для ударів по українських містах, серед найвідоміших випадків — обстріл драмтеатру в Чернігові у 2023 році.

Експерти зазначають, що у разі вибуху бойової частини вагою 450 кг наслідки удару могли б бути катастрофічними для урядового кварталу. У ракеті, як і в інших зразках російської зброї, виявлені західні мікроелектронні компоненти цивільного виробництва, що виробляються у Китаї.

Унаслідок падіння уламків дронів у будівлі Кабінету Міністрів виникла масштабна пожежа. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram повідомила, що займання охопило дах та верхні поверхи адмінбудівлі.

Будівля уряду зазнала пошкоджень через атаку РФ, рятувальники оперативно працюють на місці інциденту. Юлія Свириденко наголосила, що всі відповідні служби вже задіяні для ліквідації наслідків.

Кабінет міністрів обстріли атака ракетний удар Шахед
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації