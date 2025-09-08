Видео
Кабмин атаковали не "Шахедом" — какое оружие применено

Кабмин атаковали не "Шахедом" — какое оружие применено

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:55
Кабмин атаковали ракетой "Искандер", а не "Шахедом" - что известно
Спасатели на месте попадания ракеты в здание Кабмина. Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Масштабная ночная атака России на Киев получила неожиданное подтверждение: в здание Кабмина попал не дрон типа "Шахед", а крылатая ракета комплекса "Искандер". Ее боевая часть не сдетонировала, что спасло столицу от катастрофических последствий.

Об этом сообщил Defense Express.

Читайте также:

Что известно об атаке на Кабмин

Во время комбинированной атаки в ночь на 7 сентября Россия выпустила по Украине 9 крылатых ракет "Искандер", из которых четыре были сбиты силами ПВО. Одна из них, ракета 9М727, попала в здание Кабинета министров, вызвав пожар на верхних этажах. Ее топливные баки загорелись, но боевая часть не взорвалась. Анализ обломков доказал, что речь идет о 9М727 — модификации ракеты 3М-14 "Калибр", адаптированной для наземного пуска.

По данным Командования Воздушных сил, во время атаки РФ также применила 810 дронов, из которых 747 были уничтожены, а также 4 баллистические ракеты, которые не удалось перехватить. 9М727 активно используется оккупантами для ударов по украинским городам, среди самых известных случаев — обстрел драмтеатра в Чернигове в 2023 году.

Эксперты отмечают, что в случае взрыва боевой части весом 450 кг последствия удара могли бы быть катастрофическими для правительственного квартала. В ракете, как и в других образцах российского оружия, обнаружены западные микроэлектронные компоненты гражданского производства, которые производятся в Китае.

В результате падения обломков дронов в здании Кабинета Министров возник масштабный пожар. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram сообщила, что возгорание охватило крышу и верхние этажи админздания.

Здание правительства получило повреждения из-за атаки РФ, спасатели оперативно работают на месте инцидента. Юлия Свириденко отметила, что все соответствующие службы уже задействованы для ликвидации последствий.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
