Российские коммунисты и их местные приспешники установили в оккупированном городе бюст тирана

Оккупанты открыли памятник Сталину в Мелитополе — что известно
Российские оккупанты не медлят с установлением рашистских маркеров на временно оккупированных украинских территориях. В Мелитополе представители КПРФ по согласованию коллаборационистских властей города установили бюст палачу украинского и других народов СССР Сталину.
Об этом сообщают росСМИ.
Как происходил сталинский шабаш в оккупированном Мелитополе
Члены КПРФ, которые неизвестно каким образом оказались в Мелитополе, открыли бюст советского тирана. После этого начали "принимать в пионеры" юных украинцев.
В своем выступлении один из коммунистов отметил, что таким образом "мы создаем идеологические предпосылки для нашей будущей победы над силами неонацизма в Украине и Европе".
Ранее сообщалось, что сейчас очень трудно подсчитать количество украинцев, которые смогли вернуться на временно оккупированные россиянами территории. Однако более-менее приблизительная информация может быть в СБУ или ГУР.
Также мы информировали, что россияне запугивают детей, проживающих на ВОТ. Маленьких украинцев уверяют, что в Украине нацисты, которые могут их убить.
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