Российские оккупанты на открытии бюста Сталину в Мелитополе. Фото: росСМИ

Российские оккупанты не медлят с установлением рашистских маркеров на временно оккупированных украинских территориях. В Мелитополе представители КПРФ по согласованию коллаборационистских властей города установили бюст палачу украинского и других народов СССР Сталину.

Об этом сообщают росСМИ.

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Оккупанты "принимают в пионеры" украинских детей. Фото: росСМИ

Члены КПРФ, которые неизвестно каким образом оказались в Мелитополе, открыли бюст советского тирана. После этого начали "принимать в пионеры" юных украинцев.

В своем выступлении один из коммунистов отметил, что таким образом "мы создаем идеологические предпосылки для нашей будущей победы над силами неонацизма в Украине и Европе".

Ранее сообщалось, что сейчас очень трудно подсчитать количество украинцев, которые смогли вернуться на временно оккупированные россиянами территории. Однако более-менее приблизительная информация может быть в СБУ или ГУР.

Также мы информировали, что россияне запугивают детей, проживающих на ВОТ. Маленьких украинцев уверяют, что в Украине нацисты, которые могут их убить.