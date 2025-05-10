Російські комуністи та їхні місцеві посіпаки встановили в окупованому місті погруддя тирану

Окупанти відкрили пам'ятник Сталіну у Мелітополі — що відомо
Російські окупанти не зволікають з встановленням рашистських маркерів на тимчасово окупованих українських територіях. У Мелітополі представники КПРФ з погодження колабораціоністської влади міста встановили погруддя кату українського та інших народів СРСР Сталіну.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як відбувався сталінський шабаш в окупованому Мелітополі
Члени КПРФ, які невідомо яким чином опинились у Мелітополі, відкрили погруддя радянського тирана. Після цього почали "приймати в піонери" юних українців.
У своєму виступі один з комуністів зазначив, що таким чином "ми створюємо ідеологічні передумови для нашої майбутньої перемоги над силами неонацизму в Україні та Європі".
Раніше повідомлялось, що зараз дуже важко підрахувати кількість українців, які змогли повернутись на тимчасово окуповані росіянами території. Проте більш-менш приблизна інформація може бути у СБУ чи ГУР.
Також ми інформували, що росіяни залякують дітей, які проживають на ТОТ. Маленьких українців запевняють, що в Україні нацисти, які можуть їх убити.
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