Російські комуністи та їхні місцеві посіпаки встановили в окупованому місті погруддя тирану

Російські окупанти на відкритті погруддя Сталіну у Мелітополі. Фото: росЗМІ

Російські окупанти не зволікають з встановленням рашистських маркерів на тимчасово окупованих українських територіях. У Мелітополі представники КПРФ з погодження колабораціоністської влади міста встановили погруддя кату українського та інших народів СРСР Сталіну.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Окупанти "приймають у піонери" українських дітей. Фото: росЗМІ

Члени КПРФ, які невідомо яким чином опинились у Мелітополі, відкрили погруддя радянського тирана. Після цього почали "приймати в піонери" юних українців.

У своєму виступі один з комуністів зазначив, що таким чином "ми створюємо ідеологічні передумови для нашої майбутньої перемоги над силами неонацизму в Україні та Європі".

Раніше повідомлялось, що зараз дуже важко підрахувати кількість українців, які змогли повернутись на тимчасово окуповані росіянами території. Проте більш-менш приблизна інформація може бути у СБУ чи ГУР.

Також ми інформували, що росіяни залякують дітей, які проживають на ТОТ. Маленьких українців запевняють, що в Україні нацисти, які можуть їх убити.