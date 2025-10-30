Армия РФ ракетным ударом попала в общежитие в Запорожье — в городе возникли пожары

Результат атаки оккупантов РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В ночь на 30 октября российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Запорожье. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры и общежитие.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Какие последствия атаки оккупантов

Федоров проинформировал, что четыре человека ранены в результате вражеского удара. Двое из них доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Поврежденное здание общежития в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что российские оккупанты нанесли удары по детской больнице в Херсоне утром 29 октября. В результате обстрела получили ранения работники медучреждения и пациенты, среди которых дети.

Также мы сообщали, что россияне атаковали беспилотником центр Чернигова утром 29 октября. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о последствиях.