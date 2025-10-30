Видео
Видео

Оккупанты ударили по Запорожью — какие последствия атаки на город

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 05:19
обновлено: 06:03
Армия РФ ракетным ударом попала в общежитие в Запорожье — в городе возникли пожары
Результат атаки оккупантов РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В ночь на 30 октября российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Запорожье. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры и общежитие.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Какие последствия атаки оккупантов

Федоров проинформировал, что четыре человека ранены в результате вражеского удара. Двое из них доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки на місто - фото 1
Поврежденное здание общежития в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что российские оккупанты нанесли удары по детской больнице в Херсоне утром 29 октября. В результате обстрела получили ранения работники медучреждения и пациенты, среди которых дети.

Также мы сообщали, что россияне атаковали беспилотником центр Чернигова утром 29 октября. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал о последствиях.

Запорожье война в Украине атака Запорожская ОВА разрушения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
