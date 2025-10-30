Армія РФ ракетним ударом влучила у гуртожиток у Запоріжжі — у місті виникли пожежі

Результат атаки окупантів РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 30 жовтня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Запоріжжя. В результаті обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури та гуртожиток.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки окупантів

Федоров проінформував, що четверо людей поранені внаслідок ворожого удару. Двоє з них доправлені до лікарні — це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці й від госпіталізації відмовилися.

Унаслідок атаки на місті було пошкоджено гуртожиток, де руйнувань зазнали кілька поверхів. Крім того, в житлових будинках виникло декілька пожеж.

Пошкоджена будівля гуртожитку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

