Україна
Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки на місто

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки на місто

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 05:19
Оновлено: 06:03
Армія РФ ракетним ударом влучила у гуртожиток у Запоріжжі — у місті виникли пожежі
Результат атаки окупантів РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 30 жовтня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Запоріжжя. В результаті обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури та гуртожиток. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Які наслідки атаки окупантів

Федоров проінформував, що четверо людей поранені внаслідок ворожого удару. Двоє з них доправлені до лікарні — це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці й від госпіталізації відмовилися.

Унаслідок атаки на місті було пошкоджено гуртожиток, де руйнувань зазнали кілька поверхів. Крім того, в житлових будинках виникло декілька пожеж.

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки на місто - фото 1
Пошкоджена будівля гуртожитку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ударів по дитячій лікарні у Херсоні вранці 29 жовтня. Внаслідок обстрілу отримали поранення працівники медзакладу та пацієнти, серед яких діти.

Також ми повідомляли, що росіяни атакували безпілотником центр Чернігова вранці 29 жовтня. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус розповів про наслідки.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
