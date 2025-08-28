Обстрел Украины 28 августа — РФ повредила энергообъекты в нескольких областях

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты в ночь на 28 августа осуществили массированный обстрел Украины. В результате ракетно-дроновой атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Повреждения энергообъектов Украины

В Укрэнерго отметили, что в результате российской массированной атаки есть локальные отключения потребителей.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Часть потребителей на утро уже удалось оживить. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", — говорится в сообщении.

Украинская энергосистема продолжает восстановление после российских обстрелов.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты запустили 629 целей. Речь идет о ракетах и беспилотниках.

А в Киеве возросло количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Дарницком районе.