Головна Новини дня Окупанти пошкодили енергообʼєкти в Україні — що відомо

Окупанти пошкодили енергообʼєкти в Україні — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:30
Обстріл України 28 серпня — РФ пошкодила енергообʼєкти в декількох областях
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня здійснили масований обстріл України. Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджені енергообʼєкти у кількох областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Пошкодження енергообʼєктів України

В Укренерго зазначили, що внаслідок російської масованої атаки є локальні відключення споживачів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

"Частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", — йдеться у повідомленні.

Українська енергосистема продовжує відновлення після російських обстрілів.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські окупанти запустили 629 цілей. Йдеться про ракети та безпілотники.

А у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі. 

війна Україна обстріли Укренерго енергосистема енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
