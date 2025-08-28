Обстріл України 28 серпня — РФ пошкодила енергообʼєкти в декількох областях

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня здійснили масований обстріл України. Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджені енергообʼєкти у кількох областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пошкодження енергообʼєктів України

В Укренерго зазначили, що внаслідок російської масованої атаки є локальні відключення споживачів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", — йдеться у повідомленні.

Українська енергосистема продовжує відновлення після російських обстрілів.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські окупанти запустили 629 цілей. Йдеться про ракети та безпілотники.

А у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі.