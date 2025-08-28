Обстріл України 28 серпня — РФ пошкодила енергообʼєкти в декількох областях

Окупанти пошкодили енергообʼєкти в Україні — що відомо
Російські окупанти у ніч проти 28 серпня здійснили масований обстріл України. Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджені енергообʼєкти у кількох областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.
Пошкодження енергообʼєктів України
В Укренерго зазначили, що внаслідок російської масованої атаки є локальні відключення споживачів.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
"Частину споживачів на ранок вже вдалося заживити. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", — йдеться у повідомленні.
Українська енергосистема продовжує відновлення після російських обстрілів.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські окупанти запустили 629 цілей. Йдеться про ракети та безпілотники.
А у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі.
