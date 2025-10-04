Обстрел Сумщины 4 октября - куда попали оккупанты, ранен ребенок

Оккупанты ранили ребенка на Сумщине, много разрушений — фото
За прошедшие сутки оккупанты ранили на Сумщине восемь мирных жителей, среди них — восьмилетняя девочка. Есть много повреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 4 октября.
Последствия атаки
В результате атаки повреждены 23 частных дома, школа, детский сад, хозяйственные постройки, транспортные средства, а также объекты инфраструктуры. Зафиксировано возгорание сухой растительности.
"За прошедшие сутки враг снова обстрелял территорию Сумской области. На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений", — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня утром враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв.
Напомним, на Черниговщине "Шахед" попал по центру Новгород-Северского.
Также оккупанты повредили инфраструктуру в Днепре.
