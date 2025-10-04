Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты ранили ребенка на Сумщине, много разрушений — фото

Оккупанты ранили ребенка на Сумщине, много разрушений — фото

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 09:40
Обстрел Сумщины 4 октября - куда попали оккупанты, ранен ребенок
РФ разрушила дом. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки оккупанты ранили на Сумщине восемь мирных жителей, среди них — восьмилетняя девочка. Есть много повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 4 октября.

Реклама
Читайте также:
поліція
Сообщение Нацполиция. Фото: скриншот

Последствия атаки

В результате атаки повреждены 23 частных дома, школа, детский сад, хозяйственные постройки, транспортные средства, а также объекты инфраструктуры. Зафиксировано возгорание сухой растительности.

поліція
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: Нацполиция

"За прошедшие сутки враг снова обстрелял территорию Сумской области. На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений", — говорится в сообщении.

будівля
В результате атаки горела хозяйственная постройка. Фото: Нацполиция

Кроме того, сегодня утром враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв.

гараж
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

Напомним, на Черниговщине "Шахед" попал по центру Новгород-Северского.

Также оккупанты повредили инфраструктуру в Днепре.

Сумская область обстрелы оккупанты ребенок война в Украине ранение
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации