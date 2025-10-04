Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Шахед" ударил по Новгород-Северскому — какие последствия

"Шахед" ударил по Новгород-Северскому — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 09:14
Удар по Новгород-Северскому 4 октября - куда попал Шахед
Из-за попадания "Шахеда" вспыхнул пожар. Фото: Александр Селиверстов / Facebook

Сегодня под утро российские оккупанты обстреляли центр Новгород-Северского на Черниговщине ударными дронами типа "Шахед". Возникли пожары.

Об этом сообщил глава местной РГА Александр Селиверстов в субботу, 4 октября.

Реклама
Читайте также:
Селіверстов
Сообщение Александра Селиверстова. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Россияне продолжают совершать военные преступления против мирного населения приграничья!" — говорится в сообщении.

В результате удара произошло возгорание нежилого дома и повреждены близлежащие дома.

пожежа
В результате атаки загорелся нежилой дом. Фото: Александр Селиверстов / Facebook

"Продолжается ликвидация последствий. Предварительно без пострадавших. Россия — страна-террорист!" — отметил Селиверстов.

Напомним, оккупанты за последние сутки также повредили инфраструктуру в Днепре.

По Запорожской области было нанесено почти 600 ударов.

Черниговская область дроны дом война в Украине Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации