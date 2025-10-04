Удар по Новгород-Северскому 4 октября - куда попал Шахед

"Шахед" ударил по Новгород-Северскому — какие последствия
Сегодня под утро российские оккупанты обстреляли центр Новгород-Северского на Черниговщине ударными дронами типа "Шахед". Возникли пожары.
Об этом сообщил глава местной РГА Александр Селиверстов в субботу, 4 октября.
Последствия атаки
"Россияне продолжают совершать военные преступления против мирного населения приграничья!" — говорится в сообщении.
В результате удара произошло возгорание нежилого дома и повреждены близлежащие дома.
"Продолжается ликвидация последствий. Предварительно без пострадавших. Россия — страна-террорист!" — отметил Селиверстов.
Напомним, оккупанты за последние сутки также повредили инфраструктуру в Днепре.
По Запорожской области было нанесено почти 600 ударов.
