Головна Новини дня "Шахед" вдарив по Новгород-Сіверському — які наслідки

"Шахед" вдарив по Новгород-Сіверському — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 09:14
Удар по Новгород-Сіверському 4 жовтня — куди влучив Шахед
Через влучання "Шахеда" спалахнула пожежа. Фото: Олександр Селіверстов / Facebook

Сьогодні під ранок російські окупанти обстріляли центр Новгород-Сіверського на Чернігівщині ударними дронами типу "Шахед". Виникли пожежі.

Про це повідомив очільник місцевої РДА Олександр Селіверстов у суботу, 4 жовтня.

Читайте також:
Селіверстов
Допис Олександра Селіверстова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Росіяни продовжують вчиняти військові злочини проти мирного населення прикордоння!" — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару відбулось загоряння нежитлового будинку та пошкоджено прилеглі будинки. 

пожежа
Внаслідок атаки загорівся нежитловий будинок. Фото: Олександр Селіверстов / Facebook

"Триває ліквідація наслідків.  Попередньо без постраждалих. Росія  країна-терорист!" — зазначив Селіверстов.

Нагадаємо, окупанти за останню добу також пошкодили інфраструктуру в Дніпрі.

По Запорізькій області було завдано майже 600 ударів.

Чернігівська область дрони будинок війна в Україні Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
