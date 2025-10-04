Удар по Новгород-Сіверському 4 жовтня — куди влучив Шахед

"Шахед" вдарив по Новгород-Сіверському — які наслідки
Дата публікації: 4 жовтня 2025 09:14
Через влучання "Шахеда" спалахнула пожежа. Фото: Олександр Селіверстов / Facebook
Сьогодні під ранок російські окупанти обстріляли центр Новгород-Сіверського на Чернігівщині ударними дронами типу "Шахед". Виникли пожежі.
Про це повідомив очільник місцевої РДА Олександр Селіверстов у суботу, 4 жовтня.
Наслідки атаки
"Росіяни продовжують вчиняти військові злочини проти мирного населення прикордоння!" — йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару відбулось загоряння нежитлового будинку та пошкоджено прилеглі будинки.
"Триває ліквідація наслідків. Попередньо без постраждалих. Росія — країна-терорист!" — зазначив Селіверстов.
Нагадаємо, окупанти за останню добу також пошкодили інфраструктуру в Дніпрі.
По Запорізькій області було завдано майже 600 ударів.
