Удар по Новгород-Сіверському 4 жовтня — куди влучив Шахед

Через влучання "Шахеда" спалахнула пожежа. Фото: Олександр Селіверстов / Facebook

Сьогодні під ранок російські окупанти обстріляли центр Новгород-Сіверського на Чернігівщині ударними дронами типу "Шахед". Виникли пожежі.

Про це повідомив очільник місцевої РДА Олександр Селіверстов у суботу, 4 жовтня.

Допис Олександра Селіверстова. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Росіяни продовжують вчиняти військові злочини проти мирного населення прикордоння!" — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару відбулось загоряння нежитлового будинку та пошкоджено прилеглі будинки.

Внаслідок атаки загорівся нежитловий будинок. Фото: Олександр Селіверстов / Facebook

"Триває ліквідація наслідків. Попередньо без постраждалих. Росія — країна-терорист!" — зазначив Селіверстов.

Нагадаємо, окупанти за останню добу також пошкодили інфраструктуру в Дніпрі.

По Запорізькій області було завдано майже 600 ударів.