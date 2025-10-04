Обстріл Сумщини 4 жовтня — куди влучили окупанти, поранено дитину

РФ зруйнувала будинок. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби окупанти поранили на Сумщині вісім мирних мешканців, серед них — восьмирічна дівчинка. Є багато пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у суботу, 4 жовтня.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Внаслідок атаки пошкоджено 23 приватні будинки, школу, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби, а також об’єкти інфраструктури. Зафіксовано займання сухої рослинності.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: Нацполіція

"Минулої доби ворог знову обстріляв територію Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки горіла господарча споруда. Фото: Нацполіція

Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав чергових авіаударів по Краснопільській громаді, поціливши по непрацюючому підприємству. Попередньо без жертв.

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Чернігівщині "Шахед" влучив по центру Новгород-Сіверського.

Також окупанти пошкодили інфраструктуру в Дніпрі.