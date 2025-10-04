Обстріл Сумщини 4 жовтня — куди влучили окупанти, поранено дитину

Окупанти поранили дитину на Сумщині, багато руйнувань — фото
Протягом минулої доби окупанти поранили на Сумщині вісім мирних мешканців, серед них — восьмирічна дівчинка. Є багато пошкоджень.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у суботу, 4 жовтня.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки пошкоджено 23 приватні будинки, школу, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби, а також об’єкти інфраструктури. Зафіксовано займання сухої рослинності.
"Минулої доби ворог знову обстріляв територію Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів", — йдеться в повідомленні.
Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав чергових авіаударів по Краснопільській громаді, поціливши по непрацюючому підприємству. Попередньо без жертв.
Нагадаємо, на Чернігівщині "Шахед" влучив по центру Новгород-Сіверського.
Також окупанти пошкодили інфраструктуру в Дніпрі.
