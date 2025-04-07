Оккупанты в Новой Каховке насчитали завышенные тарифы на коммуналку

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Жители временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области получили шокирующие платежки с завышенными ценами на коммунальные услуги. Люди возмущены ложными начислениями.

Об этом сообщает Новокаховская громада в Facebook в понедельник, 7 апреля.

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Платежки на коммунальные услуги для жителей оккупированной Новой Каховки

"На фоне глубокого социального кризиса в оккупированной Новой Каховке местные жители сталкиваются с новым вызовом — завышенными счетами за коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

Люди жалуются в соцсетях, что получают платежки с суммами, которые не имеют ничего общего с реальным потреблением.

Известно, что одной из жительниц приписали более 230 киловатт электроэнергии, которых она не использовала. Еще одна получила платежку с лишними 350 киловаттами.

"Не лучше ситуация и с водоснабжением. Люди вынуждены платить за воду, которую нельзя использовать даже для мытья — только для слива в туалете. При этом, тарифы остаются высокими, а качество услуг — на грани издевательства", — говорится в сообщении.

Согласно оккупационным тарифам, электроэнергия стоит:

до 150 кВт — 1,66 руб. (0,79 украинских копеек)/кВт-час;

150-800 кВт — 3,28 руб. (1,56 гривны)/кВт-ч;

свыше 800 кВт — 3,98 руб. (1,90 гривен)/кВт-ч.

В городе фактически нет возможностей для заработка. Предприятия прекратили деятельность, магазины закрыты, а сезонная работа в сельском хозяйстве остается недоступной для большинства.

Лишь незначительное количество людей трудоустроено в так называемой "администрации" или на местном рынке. Большинство людей оказались в критическом положении, долги неуклонно растут, что может привести к потере имущества.

Кроме того, растет присутствие российских оккупантов. По информации местных, захватчиков хотят расселить в пустых квартирах.

"Оккупационные власти уже заявили о намерении "национализировать" около 40 квартир, если владельцы не предоставят российский паспорт и документы на право собственности в течение 30 дней. В противном случае — жилье передадут другим, в частности — военным. Таким образом, жители города оказались не только без прав, без качественных услуг и без доходов, но и под реальной угрозой потерять свои дома", — говорится в сообщении.

Пост Новокаховской громады. Фото: скриншот

Пост Новокаховской громады. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты готовят похищенных детей из Украины к службе в захватнической армии.

Недавно домой удалось вернуть 11 детей. Известно, что девять из них были на временно оккупированной территории, а двое — в России.