Окупанти в Новій Каховці нарахували завищені тарифи на комуналку

Окупанти надсилають мешканцям Нової Каховки шокуючі платіжки
Мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області отримали шокуючі платіжки із завищеними цінами на комунальні послуги. Люди обурені неправдивими нарахуваннями.
Про це повідомляє Новокаховська громада у Facebook у понеділок, 7 квітня.
Платіжки на комунальні послуги для мешканців окупованої Нової Каховки
"На тлі глибокої соціальної кризи в окупованій Новій Каховці місцеві жителі стикаються з новим викликом — завищеними рахунками за комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.
Люди скаржаться у соцмережах, що отримують платіжки із сумами, що не мають нічого спільного з реальним споживанням.
Відомо, що одній з мешканок приписали понад 230 кіловатів електроенергії, яких вона не використала. Ще одна отримала платіжку із зайвими 350 кіловатами.
"Не краща ситуація і з водопостачанням. Люди змушені платити за воду, яку не можна використовувати навіть для миття — лише для зливу в туалеті. При цьому тарифи залишаються високими, а якість послуг — на межі знущання", — йдеться у повідомленні.
Згідно з окупаційними тарифами, електроенергія коштує:
- до 150 кВт – 1,66 руб. (0,79 українських копійок)/кВт·год;
- 150–800 кВт – 3,28 руб. (1,56 гривні)/кВт·год;
- понад 800 кВт – 3,98 руб. (1,90 гривень)/кВт·год.
У місті фактично немає можливостей для заробітку. Підприємства припинили діяльність, магазини зачинені, а сезонна робота в сільському господарстві залишається недоступною для більшості.
Лише незначна кількість людей працевлаштована в так званій "адміністрації" або на місцевому ринку. Більшість людей опинилися у критичному становищі, борги невпинно зростають, що може призвести до втрати майна.
Крім того, зростає присутність російських окупантів. За інформацією місцевих, загарбників хочуть розселити в порожніх квартирах.
"Окупаційна влада вже заявила про намір "націоналізувати" близько 40 квартир, якщо власники не нададуть російський паспорт і документи на право власності протягом 30 днів. У протилежному випадку житло передадуть іншим, зокрема військовим. Таким чином, мешканці міста опинилися не лише без прав, без якісних послуг та без доходів, а й під реальною загрозою втратити свої домівки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти готують викрадених дітей з України до служби в загарбницькій армії.
Нещодавно додому вдалося повернути 11 дітей. Відомо, що девʼятеро з них були на тимчасово окупованій території, а двоє — в Росії.
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