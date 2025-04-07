Окупанти в Новій Каховці нарахували завищені тарифи на комуналку

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області отримали шокуючі платіжки із завищеними цінами на комунальні послуги. Люди обурені неправдивими нарахуваннями.

Про це повідомляє Новокаховська громада у Facebook у понеділок, 7 квітня.

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Платіжки на комунальні послуги для мешканців окупованої Нової Каховки

"На тлі глибокої соціальної кризи в окупованій Новій Каховці місцеві жителі стикаються з новим викликом — завищеними рахунками за комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

Люди скаржаться у соцмережах, що отримують платіжки із сумами, що не мають нічого спільного з реальним споживанням.

Відомо, що одній з мешканок приписали понад 230 кіловатів електроенергії, яких вона не використала. Ще одна отримала платіжку із зайвими 350 кіловатами.

"Не краща ситуація і з водопостачанням. Люди змушені платити за воду, яку не можна використовувати навіть для миття — лише для зливу в туалеті. При цьому тарифи залишаються високими, а якість послуг — на межі знущання", — йдеться у повідомленні.

Згідно з окупаційними тарифами, електроенергія коштує:

до 150 кВт – 1,66 руб. (0,79 українських копійок)/кВт·год;

150–800 кВт – 3,28 руб. (1,56 гривні)/кВт·год;

понад 800 кВт – 3,98 руб. (1,90 гривень)/кВт·год.

У місті фактично немає можливостей для заробітку. Підприємства припинили діяльність, магазини зачинені, а сезонна робота в сільському господарстві залишається недоступною для більшості.

Лише незначна кількість людей працевлаштована в так званій "адміністрації" або на місцевому ринку. Більшість людей опинилися у критичному становищі, борги невпинно зростають, що може призвести до втрати майна.

Крім того, зростає присутність російських окупантів. За інформацією місцевих, загарбників хочуть розселити в порожніх квартирах.

"Окупаційна влада вже заявила про намір "націоналізувати" близько 40 квартир, якщо власники не нададуть російський паспорт і документи на право власності протягом 30 днів. У протилежному випадку житло передадуть іншим, зокрема військовим. Таким чином, мешканці міста опинилися не лише без прав, без якісних послуг та без доходів, а й під реальною загрозою втратити свої домівки", — йдеться у повідомленні.

Допис Новокаховської громади. Фото: скриншот

Допис Новокаховської громади. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти готують викрадених дітей з України до служби в загарбницькій армії.

Нещодавно додому вдалося повернути 11 дітей. Відомо, що девʼятеро з них були на тимчасово окупованій території, а двоє — в Росії.