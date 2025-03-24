В так называемой ДНР не хватает лекарств, а пожилые люди не могут спускаться за водой

Российские оккупанты в Донецкой области. Фото: росСМИ

Во временно оккупированной Донецкой области фиксируется рост смертности среди пожилых людей. Оккупационные власти списывают все на старость, но у медиков и волонтеров свое мнение.

Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая Лента".

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Активисты движения "Желтая Лента" выяснили у медиков, что в регионе очень тяжелая ситуация с лекарствами, которые необходимы большинству пожилых людей. Не хватает лекарств против гипертонии, сердечных болезней и диабета.

Кроме того, в городе который год большая проблема с поставками воды. Оккупанты так и не смогли наладить обеспечение водой жителей Донецкой области.

В качестве примера трагической ситуации "Желтая Лента" приводит информацию от собеседницы, которая рассказала о смерти своей соседки. Врачи указали в качестве причины смерти 66 летней женщины "старость", хотя умерла она фактически из-за обезвоживания и антисанитарии. Женщина страдала сильным артритом и жила одна, поэтому не могла спускаться с 12 этажа за водой.

Ранее сообщалось, что новый указ российского диктатора Путина фактически заставляет украинцев на оккупированных территориях выбирать между принудительной паспортизацией или вынужденным выездом. РФ незаконно считает украинские территории своими.

Напомним, 20 марта глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который обязывает граждан Украины, проживающих в России и на оккупированных территориях, узаконить свой статус до 10 сентября 2025 года.