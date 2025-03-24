У так званій ДНР не вистачає ліків, а люди похилого віку не можуть спускатись за водою

Російські окупанти в Донецькій області. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованій Донецькій області фіксується зростання смертності серед людей похилого віку. Окупаційна влада списує все на старість, але у медиків та волонтерів своя думка.

Про це повідомляє рух спротиву "Жовта Стрічка".

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Активісти руху "Жовта Стрічка" з'ясували у медиків, що в регіоні дуже важка ситуація з ліками, які необхідні більшості людей похилого віку. Не вистачає ліків проти гіпертонії, серцевих хвороб та діабету.

Крім того, у місті котрий рік велика проблема з постачанням води. Окупанти так і не спромоглись налагодити забезпечення водою мешканців Донеччини.

Як приклад трагічної ситуації "Жовта Стрічка" наводить інформацію від співбесідниці, яка розповіла про смерть своєї сусідки. Лікарі вказали у якості причини смерті 66 річної жінки "старість", хоча померла вона фактично через зневоднення та антисанітарію. Жінка страждала на сильний артрит та жила сама, тому не могла спускатись з 12 поверху за водою.

Раніше повідомлялось, що новий указ російського диктатора Путіна фактично змушує українців на окупованих територіях обирати між примусовою паспортизацією або вимушеним виїздом. РФ незаконно вважає українські території своїми.

Нагадаємо, 20 березня голова Кремля Володимир Путін підписав указ, який зобов’язує громадян України, що проживають у Росії та на окупованих територіях, узаконити свій статус до 10 вересня 2025 року.