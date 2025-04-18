РФ нанесла 427 ударов по Запорожской области за сутки 17 апреля — какие последствия

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки войска России нанесли 427 ударов по территории Запорожской области, атаковав по меньшей мере 13 населенных пунктов. Для атак российские войска применяли различные типы оружия.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Реклама

Читайте также:

Как Россия атаковала Запорожскую область

Авиаударам подверглись Степногорск, Лобково, Гуляйполе и Новодаровка. В общем российская авиация нанесла семь ударов по этим территориям, создавая значительную угрозу мирному населению.

Особую активность враг проявил в использовании беспилотников: зафиксировано 281 атаку БпЛА различных типов. Они были направлены на такие населенные пункты, как Беленькое, Лобково, Каменское, Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Новодаровка.

Кроме того, российские войска четыре раза применяли реактивные системы залпового огня, накрывая Лобковое, Белогорье и Щербаки. Также осуществлено 135 артиллерийских ударов по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Малых Щербаков, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В органы власти поступило не менее 12 сообщений от жителей региона о повреждении жилых домов, квартир, автотранспорта и объектов критической инфраструктуры. Данные о возможных ранениях или гибели гражданских уточняются.

Напомним, обстрелы Запорожской области не прекращаются ни на минуту. Поэтому власти просят мирных жителей эвакуироваться из опасных населенных пунктов, однако этот процесс идет крайне медленно.

Между тем партизаны движения "АТЕШ" сорвали российским оккупантам планы на поставку боеприпасов и техники в Мелитополе Запорожской области.