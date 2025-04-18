РФ завдала 427 ударів по Запорізькій області за добу 17 квітня — які наслідки

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби війська Росії завдали 427 ударів по території Запорізької області, атакувавши щонайменше 13 населених пунктів. Для атак російські війська застосовували різні типи зброї.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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Авіаударів зазнали Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе та Новодарівка. Загалом російська авіація завдала сім ударів по цих територіях, створюючи значну загрозу мирному населенню.

Особливу активність ворог проявив у використанні безпілотників: зафіксовано 281 атаку БпЛА різних типів. Вони були спрямовані на такі населені пункти, як Біленьке, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новодарівка.

Крім того, російські війська чотири рази застосовували реактивні системи залпового вогню, накриваючи Лобкове, Білогір’я та Щербаки. Також здійснено 135 артилерійських ударів по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

До органів влади надійшло щонайменше 12 повідомлень від мешканців регіону про пошкодження житлових будинків, квартир, автотранспорту та об’єктів критичної інфраструктури. Дані про можливі поранення чи загибель цивільних уточнюються.

Нагадаємо, обстріли Запорізької області не припиняються ні на мить. Через це влада просить мирних мешканців евакуюватися із небезпечних населених пунктів, проте цей процес триває вкрай повільно.

Тим часом партизани руху "АТЕШ" зірвали російським окупантам плани на постачання боєприпасів та техніки у Мелітополі Запорізької області.