Партизани АТЕШ вивели з ладу залізничну систему окупантів у Мелітополі

Російська техніка на залізниці біля Мелітополя. Фото ілюстративне архівне: Telegram

Український рух спротиву "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію в тимчасово окупованому Мелітополі. За даними організації, агентам вдалося знищити релейну шафу, яка входила до системи керування залізничним сполученням, що використовує російська армія для перевезення техніки, пального та боєприпасів на півдні України.

Про це представники "АТЕШ" повідомили у Telegram.

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Внаслідок атаки логістичні можливості окупаційного контингенту на цьому напрямку серйозно постраждали.

Мелітополь залишається стратегічно важливим транспортним хабом для забезпечення військових дій на Работинському та Кам’янському напрямках. Порушення стабільного сполучення ускладнює перекидання підкріплень і боєзапасів, що може мати відчутний вплив на ефективність наступальних та оборонних дій окупантів.

Горить релейна шафа. Фото: скриншот

Активні бойові дії на півдні тривають, і затримка в постачанні ресурсів вже спричиняє у ворога логістичні збої. Диверсія стала черговим ударом по тиловій інфраструктурі російських військ.

Нагадаємо, нещодавно партизани "АТЕШ" повідомили, що в окупантів на островах Нестрига та Бугаз, які в дельті Дніпра, склалася катастрофічна ситуація. Командування не поспішає їх виводити для ротації, серед військових поширюються хвороби та бракує медикаментів.

Також на початку місяця партизани успішно знищили релейну шафу в Росії.