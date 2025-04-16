Партизаны АТЕШ вывели из строя железнодорожную систему оккупантов в Мелитополе

Российская техника на железной дороге возле Мелитополя. Фото иллюстративное архивное: Telegram

Украинское движение сопротивления "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии во временно оккупированном Мелитополе. По данным организации, агентам удалось уничтожить релейный шкаф, который входил в систему управления железнодорожным сообщением, используемую российской армией для перевозки техники, топлива и боеприпасов на юге Украины.

Об этом представители "АТЕШ" сообщили в Telegram.

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В результате атаки логистические возможности оккупационного контингента на этом направлении серьезно пострадали.

Мелитополь остается стратегически важным транспортным хабом для обеспечения военных действий на Работинском и Каменском направлениях. Нарушение стабильного сообщения затрудняет переброску подкреплений и боеприпасов, что может оказать ощутимое влияние на эффективность наступательных и оборонительных действий оккупантов.

Горит релейный шкаф. Фото: скриншот

Активные боевые действия на юге продолжаются, и задержка в поставках ресурсов уже вызывает у врага логистические сбои. Диверсия стала очередным ударом по тыловой инфраструктуре российских войск.

Напомним, недавно партизаны "АТЕШ" сообщили, что у оккупантов на островах Нестрига и Бугаз, которые в дельте Днепра, сложилась катастрофическая ситуация. Командование не спешит их выводить для ротации, среди военных распространяются болезни и не хватает медикаментов.

Также в начале месяца партизаны успешно уничтожили релейный шкаф в России.