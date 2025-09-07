Видео
Главная Новости дня Оккупант в Мелитополе сбил ребенка — РФ хочет замять дело

Оккупант в Мелитополе сбил ребенка — РФ хочет замять дело

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 00:16
В Мелитополе российский оккупант сбил ребенка на пешеходном переходе
Место ДТП. Иллюстративное фото: pexels.com

Во временно оккупированном Мелитополе прокурор из Санкт-Петербурга сбил пятнадцатилетнюю девочку. Школьница переходила дорогу по "зебре", но российский оккупант не остановился и сбил ребенка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Что известно о трагедии

В результате полученных травм (тяжелая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы) девочка была госпитализирована в реанимацию, где после недельной комы умерла.

Российские пропагандистские СМИ пытаются замять это преступление или выдвигать другие версии о виновнике ДТП. Однако местные жители утверждают, что водителем автомобиля был именно прокурор из Санкт-Петербурга, чью машину неоднократно видели у здания оккупационной "прокуратуры".

Центр национального сопротивления подчеркивает, что этот случай является следствием логики оккупации, которая характеризуется безнаказанностью, импортом "кадров" из РФ и пренебрежением к жизни украинцев.

Оккупационная администрация пытается скрыть эту историю, как и сотни других преступлений, защищая своих сторонников и давя на местных жителей.

Ранее сообщалось, что на ВОТ оккупанты запустили новую волну пророссийского давления на образовательную сферу. Кремль начал "перевоспитание" учителей истории, параллельно навязывая школьникам переписанную версию истории Украины, России и мира.

А на оккупированной Луганщине россияне милитаризируют подростков и проводят для них специальные тренинги.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
