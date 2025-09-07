В Мелитополе российский оккупант сбил ребенка на пешеходном переходе

Место ДТП. Иллюстративное фото: pexels.com

Во временно оккупированном Мелитополе прокурор из Санкт-Петербурга сбил пятнадцатилетнюю девочку. Школьница переходила дорогу по "зебре", но российский оккупант не остановился и сбил ребенка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно о трагедии

В результате полученных травм (тяжелая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы) девочка была госпитализирована в реанимацию, где после недельной комы умерла.

Российские пропагандистские СМИ пытаются замять это преступление или выдвигать другие версии о виновнике ДТП. Однако местные жители утверждают, что водителем автомобиля был именно прокурор из Санкт-Петербурга, чью машину неоднократно видели у здания оккупационной "прокуратуры".

Центр национального сопротивления подчеркивает, что этот случай является следствием логики оккупации, которая характеризуется безнаказанностью, импортом "кадров" из РФ и пренебрежением к жизни украинцев.

Оккупационная администрация пытается скрыть эту историю, как и сотни других преступлений, защищая своих сторонников и давя на местных жителей.

Ранее сообщалось, что на ВОТ оккупанты запустили новую волну пророссийского давления на образовательную сферу. Кремль начал "перевоспитание" учителей истории, параллельно навязывая школьникам переписанную версию истории Украины, России и мира.

А на оккупированной Луганщине россияне милитаризируют подростков и проводят для них специальные тренинги.