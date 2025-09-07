У Мелітополі російський окупант збив дитину на пішохідному переході

Місце ДТП. Ілюстративне фото: pexels.com

В тимчасово окупованому Мелітополі прокурор із Санкт-Петербурга збив п'ятнадцятирічну дівчинку. Школярка переходила дорогу "зеброю", але російський окупант не зупинився і збив дитину.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо про трагедію

Внаслідок отриманих травм (важка черепно-мозкова травма та численні переломи) дівчинка була госпіталізована в реанімацію, де після тижневої коми померла.

Російські пропагандистські ЗМІ намагаються замовчати цей злочин або висувати інші версії про винуватця ДТП. Проте місцеві мешканці стверджують, що водієм автомобіля був саме прокурор з Санкт-Петербурга, чию машину неодноразово бачили біля будівлі окупаційної "прокуратури".

Центр національного спротиву підкреслює, що цей випадок є наслідком логіки окупації, яка характеризується безкарністю, імпортом "кадрів" з РФ та зневагою до життя українців.

Окупаційна адміністрація намагається приховати цю історію, як і сотні інших злочинів, захищаючи своїх прибічників та тиснучи на місцевих мешканців.

Раніше повідомлялось, що на ТОТ окупанти запустили нову хвилю проросійського тиску на освітню сферу. Кремль почав "перевиховання" вчителів історії, паралельно нав’язуючи школярам переписану версію історії України, Росії та світу.

А на окупованій Луганщины росіяни мілітаризують підлітків та проводять для них спеціальні тренінги.