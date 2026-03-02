Оккупанты атаковали Херсонщину — враг убил четырех людей

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Херсонщины. Фото: ГСЧС

В течение минувших суток российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Враг убил четырех людей и ранил пятерых.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Российские обстрелы Херсонщины

За прошедшие сутки под российским террором дронами, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами были Антоновка, Инженерное, Камышаны, Молодежное, Приднепровское, Садовое, Ивановка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Кизомыс, Разлив, Ромашково, Берислав, Змеевка, Шляховое, Золотая Балка, Михайловка, Красное, Дудчаны, Новокаиры, Новая Каменка, Тягинка, Львовское, Новорайск, Монастырское, Красный Маяк, Веселое и Херсон.

"Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили пять многоэтажек и шесть частных домов. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль", — рассказал Прокудин.

Эвакуация людей на Херсонщине

Глава Херсонской ОВА сообщил, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали два человека.

Для того, чтобы выехать в более безопасные места, следует обращаться в областной контакт-центр.

Российские удары по Украине

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область и убили 55-летнего мужчину. Противник бил дронами, артиллерией, РСЗО "Град" и авиабомбами.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько дронов было сбито в ночь на 2 марта.

Кроме того, за прошедшие сутки враг атаковал Запорожскую область. Под ударом противника оказалось 39 населенных пунктов.