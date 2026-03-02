Російські обстріли Херсонщини — четверо загиблих, п’ятеро поранених

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: ДСНС

Російські загарбники упродовж минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще пʼятеро — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Російські обстріли Херсонщини

Минулої доби під російським терором дронами, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами були Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Іванівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Берислав, Зміївка, Шляхове, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Дудчани, Новокаїри, Нова Кам'янка, Тягинка, Львове, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Веселе та Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль", — розповів Прокудін.

Евакуація людей на Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали дві людини.

Для того, аби виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Російські удари по Україні

Окупанти атакували Дніпропетровську область та вбили 55-річного чоловіка. Противник бив дронами, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки дронів було збито у ніч проти 2 березня.

Крім того, упродовж минулої доби ворог атакував Запорізьку область. Під ударом противника опинилося 39 населених пунктів.