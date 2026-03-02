Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти вбили людей та пошкодили багатоповерхівки на Херсонщині

Окупанти вбили людей та пошкодили багатоповерхівки на Херсонщині

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 10:28
Російські обстріли Херсонщини — четверо загиблих, п’ятеро поранених
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: ДСНС

Російські загарбники упродовж минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще пʼятеро — отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Російські обстріли Херсонщини

Минулої доби під російським терором дронами, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами були Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Іванівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Берислав, Зміївка, Шляхове, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Дудчани, Новокаїри, Нова Кам'янка, Тягинка, Львове, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Веселе та Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль", — розповів Прокудін.

Евакуація людей на Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали дві людини. 

Для того, аби виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру.

null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Російські удари по Україні

Окупанти атакували Дніпропетровську область та вбили 55-річного чоловіка. Противник бив дронами, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки дронів було збито у ніч проти 2 березня.

Крім того, упродовж минулої доби ворог атакував Запорізьку область. Під ударом противника опинилося 39 населених пунктів.

війна вбивство Україна обстріли Херсонська область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації