Україна
Росія понад 800 разів вдарила по Запорізькій області — є поранені

Росія понад 800 разів вдарила по Запорізькій області — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 07:59
808 ударів за добу — окупанти атакували 39 населених пунктів Запорізької області
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти упродовж доби атакували 39 населених пунктів Запорізької області. Загалом зафіксовано 808 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 2 березня.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області

Внаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони поранення отримали четверо людей, серед них двоє дітей.

Обстріл Запорізької області
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

За словами Федорова, ворог здійснив 20 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Веселянці, Самійливці, Любицькому, Терсянці, Барвінівці, Воздвижівці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Гіркому, Мирному.

Крім того, 574 безпілотників різної модифікації атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Біленьке, Бабурку, Новогупалівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Криничне, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано сім обстрілів із РСЗВ по Приморському, Щербакам, Новоданилівці, Чарівному, Криничному, Прилукам.

"207 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Криничному, Добропіллю", — зазначив Федоров.

Він повідомив, що надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Російські обстріли України — останні новини

Окупанти у ніч проти 2 березня атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Зокрема, пошкоджено підприємство.

А 1 березня загарбники завдали удару по Херсону. Внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей.

Крім того, вчора сталося падіння уламків ворожого бойового дрона на територію школи у Харкові.

війна Україна Запорізька область обстріли Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
