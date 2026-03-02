Обстрел Запорожской области — РФ атаковала 39 населенных пунктов и ранила людей

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики в течении суток нанесли 808 ударов по Запорожской области. Под ударами были 39 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 2 марта.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Запорожской области

В результате российских атак на Запорожский и Пологовский районы ранения получили четыре человека, среди них двое детей.

Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

По словам Федорова, враг совершил 20 авиаударов по Малокатериновке, Камышевахе, Веселянке, Самойловке, Любицком, Терсянке, Барвиновке, Воздвижевке, Волшебном, Гуляйпольском, Верхней Терсе, Горьком, Мирном.

Кроме того, 574 беспилотников различной модификации атаковали Запорожье, Вольнянск, Камышеваху, Червоноднепровку, Новоалександровку, Беленькое, Бабурку, Новогупаловку, Степногорск, Приморское, Лук'Яновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Святопетровку, Староукраинку, Криничное, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

Также зафиксировано семь обстрелов из РСЗО по Приморскому, Щербакам, Новоданиловке, Чаривному, Криничному, Прилукам.

"207 артиллерийских ударов пришлись по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Староукраинке, Криничному, Доброполью", — отметил Федоров.

Он сообщил, что поступило 34 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и инфраструктуры.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины — последние новости

Оккупанты в ночь на 2 марта атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В частности, повреждено предприятие.

А 1 марта захватчики нанесли удар по Херсону. В результате российского обстрела погибли четыре человека.

Кроме того, вчера произошло падение обломков вражеского боевого дрона на территорию школы в Харькове.