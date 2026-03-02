Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — загинув 55-річний чоловік

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік, якого дістали з-під завалів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпропетровщини

Ганжа зазначив, що противник близько десяти разів атакував три райони Дніпропетровської області дронами, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

"На Криворіжжі, окрім самого Кривого Рогу, під ударом було Апостолове. Там пошкоджене транспортне підприємство", — розповів він.

А на Синельниківщині загарбники атакували Покровську громаду. Внаслідок обстрілу зруйновані два приватні будинки, ще чотири — понівечені. З-під завалів однією з побитих осель рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка.

Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС

На Нікопольщині противник вдарив по райцентру та Мирівській громаді. Відомо про пошкодження пʼятиповерхівки.

Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Російські обстріли України

Російські окупанти у ніч проти 2 березня атакували Україну дронами різних типів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки безпілотників вдалося збити.

А упродовж доби загарбники завдали понад 800 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Крім того, вночі окупанти керованими авіабомбами атакували Комишуваху в Запорізькій області. Ворог поранив двох дітей.