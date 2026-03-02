Відео
Україна
Атака Росії на Дніропетровщину — з-під завалів дістали тіло

Атака Росії на Дніропетровщину — з-під завалів дістали тіло

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 09:58
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — загинув 55-річний чоловік
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік, якого дістали з-під завалів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російський обстріл Дніпропетровщини

Ганжа зазначив, що противник близько десяти разів атакував три райони Дніпропетровської області дронами, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

"На Криворіжжі, окрім самого Кривого Рогу, під ударом було Апостолове. Там пошкоджене  транспортне підприємство", — розповів він.

А на Синельниківщині загарбники атакували Покровську громаду. Внаслідок обстрілу зруйновані два приватні будинки, ще чотири — понівечені. З-під завалів однією з побитих осель рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка.

Російський обстріл Дніпропетровщини 2 березня
Рятувальники дістали тіло чоловіка. Фото: ДСНС

На Нікопольщині противник вдарив по райцентру та Мирівській громаді. Відомо про пошкодження пʼятиповерхівки.

null
Допис очільника Дніпропетровської ОВА. Фото: скриншот

Російські обстріли України

Російські окупанти у ніч проти 2 березня атакували Україну дронами різних типів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки безпілотників вдалося збити. 

А упродовж доби загарбники завдали понад 800 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Крім того, вночі окупанти керованими авіабомбами атакували Комишуваху в Запорізькій області. Ворог поранив двох дітей.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
