Уночі 2 березня 2026 року РФ завдала удару по Запорізькому району

РФ атакувала Запорізькій район авіабомбами — постраждали діти
Дата публікації: 2 березня 2026 06:17
У ніч проти понеділка, 2 березня, росіяни атакували керованими авіабомбами Комишуваху Запорізького району. Зазнали поранень двоє дітей — дівчатка віком дев'яти та 15 років.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки нічного обстрілу Запорізького району
Від обстрілу зруйнувався будинок, а сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі та влучання уламків. Пораненим дітям надають медичну допомогу.
