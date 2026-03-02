Уночі 2 березня 2026 року РФ завдала удару по Запорізькому району

Термінова новина

У ніч проти понеділка, 2 березня, росіяни атакували керованими авіабомбами Комишуваху Запорізького району. Зазнали поранень двоє дітей — дівчатка віком дев'яти та 15 років.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки нічного обстрілу Запорізького району

Від обстрілу зруйнувався будинок, а сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі та влучання уламків. Пораненим дітям надають медичну допомогу.

