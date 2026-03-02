Відео
РФ атакувала Запорізькій район авіабомбами — постраждали діти

РФ атакувала Запорізькій район авіабомбами — постраждали діти

Дата публікації: 2 березня 2026 06:17
Уночі 2 березня 2026 року РФ завдала удару по Запорізькому району
Термінова новина

У ніч проти понеділка, 2 березня, росіяни атакували керованими авіабомбами Комишуваху Запорізького району. Зазнали поранень двоє дітей — дівчатка віком дев'яти та 15 років.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Наслідки нічного обстрілу Запорізького району 

Від обстрілу зруйнувався будинок, а сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі та влучання уламків. Пораненим дітям надають медичну допомогу.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
