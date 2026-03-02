Видео
Україна
Главная Новости дня РФ атаковала Запорожской район авиабомбами — пострадали дети

РФ атаковала Запорожской район авиабомбами — пострадали дети

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 06:17
Ночью 2 марта 2026 года РФ нанесла удар по Запорожскому району
Срочная новость

В ночь на понедельник, 2 марта, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Камышеваху Запорожского района. Получили ранения двое детей — девочки в возрасте девяти и 15 лет.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия ночного обстрела Запорожского района

От обстрела разрушился дом, а соседние здания пострадали от взрывной волны и попадания обломков. Раненым детям оказывают медицинскую помощь.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
