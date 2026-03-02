Ночью 2 марта 2026 года РФ нанесла удар по Запорожскому району

РФ атаковала Запорожской район авиабомбами — пострадали дети
2 марта 2026
В ночь на понедельник, 2 марта, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Камышеваху Запорожского района. Получили ранения двое детей — девочки в возрасте девяти и 15 лет.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия ночного обстрела Запорожского района
От обстрела разрушился дом, а соседние здания пострадали от взрывной волны и попадания обломков. Раненым детям оказывают медицинскую помощь.
