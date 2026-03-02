Россия обстреляла Днепропетровщину и убила мужчину

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина, которого достали из-под завалов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепропетровщины

Ганжа отметил, что противник около десяти раз атаковал три района Днепропетровской области дронами, артиллерией, РСЗО "Град" и авиабомбами.

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

"На Криворожье, кроме самого Кривого Рога, под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие", — рассказал он.

А на Синельниковщине захватчики атаковали Покровскую громаду. В результате обстрела разрушены два частных дома, еще четыре — изуродованы. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели достали тело 55-летнего мужчины.

Спасатели достали тело мужчины. Фото: ГСЧС

На Никопольщине противник ударил по райцентру и Мировской громаде. Известно о повреждении пятиэтажки.

Пост главы Днепропетровской ОВА. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины

Российские оккупанты в ночь на 2 марта атаковали Украину дронами различных типов. В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько беспилотников удалось сбить.

А в течение суток захватчики нанесли более 800 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Кроме того, ночью оккупанты управляемыми авиабомбами атаковали Камышеваху в Запорожской области. Враг ранил двух детей.