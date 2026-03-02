Россия обстреляла Днепропетровщину и убила мужчину

Атака России на Днепропетровщину — из-под завалов достали тело
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина, которого достали из-под завалов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Днепропетровщины
Ганжа отметил, что противник около десяти раз атаковал три района Днепропетровской области дронами, артиллерией, РСЗО "Град" и авиабомбами.
"На Криворожье, кроме самого Кривого Рога, под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие", — рассказал он.
А на Синельниковщине захватчики атаковали Покровскую громаду. В результате обстрела разрушены два частных дома, еще четыре — изуродованы. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели достали тело 55-летнего мужчины.
На Никопольщине противник ударил по райцентру и Мировской громаде. Известно о повреждении пятиэтажки.
Российские обстрелы Украины
Российские оккупанты в ночь на 2 марта атаковали Украину дронами различных типов. В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько беспилотников удалось сбить.
А в течение суток захватчики нанесли более 800 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.
Кроме того, ночью оккупанты управляемыми авиабомбами атаковали Камышеваху в Запорожской области. Враг ранил двух детей.
