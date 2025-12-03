Обстрелы лишили электричества тысячи украинцев — состояние энергосистемы 3 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев. Захватчики продолжают атаковать энергообъекты. Кроме того, по всей территории Украины действуют графики отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 3 декабря.

Ситуация в энергосистеме Украины 3 декабря

В результате российских обстрелов дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч — в Днепропетровской и Запорожской, а также люди в Херсонской области.

В Одесской области удалось запитать уже всех абонентов. Однако там из-за российской атаки ранения получил один работник, который сейчас находится в больнице.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений

Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко назвал, в каких двух областях Украины сейчас самая сложная ситуация со светом.

Ранее нардеп Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света на фоне похолодания.