Обстрелы лишили электричества тысячи украинцев — состояние энергосистемы 3 декабря

Оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев — детали
Российские оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев. Захватчики продолжают атаковать энергообъекты. Кроме того, по всей территории Украины действуют графики отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 3 декабря.
Ситуация в энергосистеме Украины 3 декабря
В результате российских обстрелов дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч — в Днепропетровской и Запорожской, а также люди в Херсонской области.
В Одесской области удалось запитать уже всех абонентов. Однако там из-за российской атаки ранения получил один работник, который сейчас находится в больнице.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений
Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.
