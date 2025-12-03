Видео
Главная Новости дня Оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев — детали

Оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев — детали

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:54
Обстрелы лишили электричества тысячи украинцев — состояние энергосистемы 3 декабря
Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев. Захватчики продолжают атаковать энергообъекты. Кроме того, по всей территории Украины действуют графики отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в среду, 3 декабря.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины 3 декабря

В результате российских обстрелов дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч — в Днепропетровской и Запорожской, а также люди в Херсонской области.

В Одесской области удалось запитать уже всех абонентов. Однако там из-за российской атаки ранения получил один работник, который сейчас находится в больнице.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений

Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

null
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко назвал, в каких двух областях Украины сейчас самая сложная ситуация со светом.

Ранее нардеп Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света на фоне похолодания.

Минэнерго Украина обстрелы отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
