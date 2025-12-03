Обстріли знеструмили тисячі українців — стан енергосистеми 3 грудня

Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти залишили без світла декілька тисяч українців. Загарбники продовжують атакувати енергообʼєкти. Крім того, по всій території України діють графіки відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у середу, 3 грудня.

Ситуація в енергосистемі України 3 грудня

Внаслідок російських обстрілів додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів у Харківській області, близько 5 тисяч — у Дніпропетровській та Запорізькій, а також люди в Херсонській області.

На Одещині вдалося заживити вже всіх абонентів. Однак там через російську атаку поранення отримав один працівник, який наразі перебуває в лікарі.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень

У всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — додали в Міненерго.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

