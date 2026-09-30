Обстрел Запорожской области: Россия нанесла 686 ударов за сутки

Последствия российского обстрела. Фото: Федоров/Telegram

За сутки российские войска нанесли по Запорожской области 686 ударов с использованием авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии. В результате атак зафиксированы повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей, однако гражданские жители не пострадали.

Об этом сообщил Иван Федоров, сопредседатель Совета обороны Запорожской области, передает Новини.LIVE.

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Россияне атаковали область авиацией и дронами

Российские войска нанесли 22 авиаудара по населенным пунктам области. Среди них — Миролюбовка, Новониколаевка, Одаровка, Зеленый Гай, Заречное, Таврическое, Магдалиновка, Орехов, Зирница, Новое Запорожье, Рождественка, Лесное, Никольское, Солнечное, Васиновка, Новосолошино, Преображенка и Красный Яр.

Ещё 530 атак пришлось на область с применением БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Беспилотники наносили удары по Запорожью и населённым пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Прифронтовые населенные пункты подверглись артиллерийским ударам

По Орехову, Новоандреевке и Косовцево российские войска пять раз применили РСЗО.

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Еще 129 ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Преображенку и другие населенные пункты.

В результате обстрелов поступило 44 сообщения о повреждении инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на воскресенье, 27 сентября, россияне нанесли удар по поселкам Комышуваха и Новотаврийское в Запорожской области. Трое человек погибли, а ещё четверо получили ранения. Имеются повреждения жилой инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали о том, что российские войска продолжают использовать FPV-дроны для атак на гражданских лиц и тех, кто работает на прифронтовых территориях. Беспилотники на оптоволокне могут долететь до Запорожья и залетать на территорию города. Расстояние от Запорожья до линии боевого столкновения составляет около 25 километров.