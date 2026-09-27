Ночью 27 сентября 2026 года под ударом РФ оказалась Запорожская область

Разрушения после обстрела Комышувахи в Запорожской области ночью 27 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на воскресенье, 27 сентября, россияне нанесли удар по поселкам Комышуваха и Новотаврийское в Запорожской области. Трое человек погибли, еще четверо — получили ранения. Есть повреждения жилой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщений Михаила Семикина

Последствия ночного обстрела Запорожской области 27 сентября

В Комышувахе четверо раненых: трое мужчин и одна женщина. Один дом был полностью разрушен, а еще несколько, расположенных по соседству с местом попадания, получили повреждения.

"Обычные дома. Обычные люди. И снова российский удар", — написал глава ОВА.

Последствия обстрела Комышувахи в Запорожской области ночью 27 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОГА

В Таврическом враг нанес удар по автомобилю — машина загорелась. Погибли мужчина и женщина.

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Автомобиль в Таврическом Запорожской области после обстрела ночью 27 сентября 2026 года. Фото: Запорожская ОГА

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Семикина сообщал, что ночью 26 сентября под российским обстрелом оказался Запорожье. Был разрушен частный дом. Под завалами погибли две женщины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Татьяну Бережную — сообщал, что только за лето РФ уничтожила около десяти миллионов украинских книг. Литература сгорела дотла в результате пожаров, возникших после атак. Несмотря на потери и убытки, Украина продолжает развивать международное сотрудничество, в частности в сфере культуры и книгоиздательства.